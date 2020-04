Jalisco piensa en confinamiento obligatorio

No se trata de toque de queda, pero en Jalisco se podría imponer el confinamiento obligatorio a partir de mayo, dependiendo si la población cumple en 50 por ciento el voluntario en lo que resta del mes de abril.

En sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro dijo que evaluará “el compromiso ciudadano de aquí al 30 de abril, si mantenemos una eficacia arriba del 50 por ciento podremos mantener el carácter voluntario y diferenciado de las medidas de aislamiento”.

Alfaro manifestó su molestia porque ha sido testigo, explicó, “de escenas como las aglomeraciones en el mercado del mar este jueves, o de algunas salidas a carreteras al inicio de la semana santa, saturando de vehículos, que deben ser un serio llamado de atención para todos”.

El gobernador dijo un contundente “¡Ya no más! Lo hemos hecho bien, pero tenemos que hacerlo mejor. No queremos tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quienes no cumplan con su responsabilidad, pero no nos temblará la mano para hacerlo”.

Alfaro, que mantiene un pulso con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por las pruebas sobre Covid-19, ya anunció que la realizará en toda la entidad.