Jalisco en confinamiento obligatorio

El gobernador de Jalisco dispuso el confinamiento obligatorio en toda la entidad a partir de mañana.

El confinamiento contempla también la desaparición de los retenes que permitían comprobar si quienes salen o entran de la ciudad de Guadalajara están contagiadas, pero se instalarán en las carreteras para realizar la misma función con quienes salgan o intenten ingresar al estado.

En redes sociales, Enrique Alfaro amenazó con san ción a quienes no cumpla las medidas precautorias y que “La fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que quienes sí están acatando estas medidas, paguen por quienes no lo hacen”.

La medida extrema tiene como fin impedir en todo lo posible la propagación del coronavirus.

Confome a la medida, “Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales y comunitarios”, no se podrán realizar reuniones de 50 personas o más y sólo se podrá salir a la calle a realizar activodades estrictamente necesarias. No lo podrán hacer, personas de la tercera edad que además sufran enfermedades como hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias.

Desde luego, seguirán funcionando las actiidades consideradas como esenciales.

Quien salaga a la calle deberá usar obligadamente cubebocas y observar la sana distancia.