Jaime Rodríguez aceptará resultado de elección presidencial

Al emitir su voto este medio día, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, señaló que el proceso electoral transcurre con normalidad, con incidentes menores y normales, por lo que está dispuesto a aceptar el resultado que surja al concluir la jornada.

Acompañado de su esposa Adalina Dávalos, y sus hijos Valentina, Victoria y Emiliano, el candidato presidencial independiente dijo estar tranquilo y listo para retornar este lunes a la gubernatura de Nuevo León, de la cual se separó de forma interina durante seis meses.

Comentó que hasta el momento tiene reportes de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, entre otros, donde se presentan situaciones como retraso en la instalación de urnas, lo que eventualmente pueda inhibir el voto; sin embargo, espera que se dé una participación ciudadana positiva.

“Hasta este momento veo que no hay una parte muy emociona en México, hay poca participación, a la mejor ese por el futbol entre España y Rusia”. Se dijo contento porque ganó Rusia y no es favorito España, por lo que en esta competencia electoral se espera que al menos en su tierra lo respalden.

Reiteró que espera que la tranquilidad continúe hasta el final. “No estoy viendo reportes de violencia en ningún lado y espero que así termine la jornada electoral y al final todos los mexicanos aceptemos los resultados”, expresó.

“Yo lo he dicho siempre, aceptaré el resultado, estoy tranquilo, y si la gente no me da su confianza tampoco tengo porque tener angustia. Hice todo lo que pude, hice una campaña diferente a todos”, reiteró.

Recordó que él es el primer candidato independiente a la Presidencia en el país y de ello sus hijos podrán estar orgullosos, al igual que su familia quienes lo apoyaron en este proyecto.