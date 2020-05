Jaime Bonilla ve ‘justicia nada más’ en caso de Francisco ‘Kiko’ Vega

Si bien negó que haya una “cacería de brujas” en su contra, Jaime Bonilla, gobernador del estado de Baja California, instó a su antecesor, Francisco “Kiko” Vega, a rendir cuentas.

“Nosotros lo dijimos durante la campaña, que íbamos a llegar e íbamos a esclarecer, y caiga quien caiga”, refirió el mandatario.

Ello, en alusión a un presunto desvío de recursos públicos durante el gobierno de Vega.

En cuanto a que no hay una “cacería de brujas” contra su antecesor, Bonilla aseveró que se trata de justicia nada más.

“No es cacería de brujas; es justicia nada más, y es lo que la gente me pide todos los días.

“Llevamos seis meses en gobierno armando todo lo que era la carpeta y llegó el momento que el señor ex gobernador venga a rendir cuentas, él y todos sus funcionarios que fueron señalados.

“Creo que fueron más de 11 que están involucrados en esos fraudes”, aseveró Bonilla, quien fustigó el hecho de que tanto Vega como su esposa se nieguen a apersonarse ante la fiscalía del estado.

“Hay muchísimos señalamientos, particularmente contra el ex gobernador, de más de mil 700 millones de pesos de facturas falsas que no han podido ellos justificar; se les ha citado; no han ido a su cita; no han comparecido.

“También a la señora del señor ex gobernador, a la que se le acusa de desvíos de dinero del DIF; por ahí supe que hizo una declaración la señora, con todo respeto, que iba a venir; se le citó y no vino; se le volvió a citar y no se apareció, entonces, pues, las autoridades tuvieron que hacer lo que tenían que a hacer, ir a buscarlos y catear la casa”, refirió Bonilla.

Ello, vía Facebook, en relación al cateo de que fue objeto una casa de Vega en la ciudad de Tijuana.