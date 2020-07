Jaime Bonilla se monta en su macho; no se disculpará con alcaldesa

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, se mostró reacio a disculparse con una persona que no trabaja, “no importa que género sea”.

“El Senado, mal informado, giró un oficio diciendo que el gobernador debe pedir disculpas porque la atacaron por su género; eso no es cierto; no la vamos a atacar por el género, y no le vamos a pedir disculpas a una persona que no trabaja, no importa que género sea; no hay vacas sagradas”, aseveró el mandatario estatal en alusión a Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate, y a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara Alta.

Así las cosas, Bonilla acusó a la edil de tratar de hacerse la víctima.

“La alcaldesa ha estado arguyendo que ha tenido represalias; imagínense; es una ciudad en anarquía; eso no tiene nada de sexista, y no es problema de género.

“Simplemente no trabaja; tiene toda la semana en gira de promoción personal y tratándose de hacerse la víctima”, remarcó Bonilla sobre Adams Pereyra.