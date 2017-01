Isidro Pastor deja la Semovi y va por candidatura al Edomex

Isidro Pastor Medrano, ex Secretario de Movilidad en el Estado de México y quien alguna vez ocupara la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, presentó su registro como candidato independiente a la gubernatura del Estado de México para los comicios del próximo 4 de junio.

El ex priísta abundó en que en su aspiración buscará en su momento el apoyo de la ciudadanía, “yo no sé si haya colores o no haya colores, la ciudadanía es de un solo color o es multicolor, yo no tengo trato absolutamente con ningún partido político, ni con personas o grupos de poder, político, social o económico”, agregó.

Cabe señalar que el viernes pasado, el Gobernador de la entidad mexiquense anunciaba, cerca de la medianoche, que Medrano sería sustituido en la Secretaría de Movilidad por Edmundo Ranero.

Con registro de Isidro Pastor ante Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), hasta ahora suman 5 aspirantes para candidatura ciudadana a la gubernatura del Estado de México.