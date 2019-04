Intrascendente ausencia de AMLO y Cuitláhuac García en celebración de 500 años de Veracruz: Fernando Yunes

"No importa, Veracruz es más grande que cualquier presidente, cualquier gobernador y cualquier alcalde", indicó.

Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz señaló que los festejos de la conmemoración de los 500 años del estado son un éxito.

“Es un día que vivirá en la historia de Veracruz, es importante mandar un mensaje de unidad a los veracruzanos”.

Cuestionado por reporteros con motivo de la celebración de los 500 años de Veracruz, y sobre la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García a los festejos, Yunes Márquez señaló que:

“No importa, Veracruz es más grande que cualquier presidente, cualquier gobernador y cualquier alcalde, nuestra ciudad es más importante que todos, cuando él ya no esté, no esté el gobernador y yo tampoco, Veracruz seguira aqui firme y digna como siempre, entonces es intrascendente que no estén”, señaló.

Resaltó la participación de la gente en las actividades realizadas:

“Hubo lleno en todas las entidades en donde hubo actividad, tuvimos una gran participación y la gente que nos vino a visitar se llevó creo que un muy buen sabor de boca de Veracruz”.

Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistiría a Veracruz en el 500 aniversario de la ciudad mientras no hubiera una disculpa por parte de España por la Conquista.