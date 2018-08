Integridad, necesaria para ocupar la Fiscalía General, señala Martí Batres

Martí Batres Guadarrama, senador electo de Morena, sostuvo que el tema de la Fiscalía General de la República es importante para los legisladores, por lo que el fiscal designado debe ser una persona íntegra y que trabaje en conjunto con el gobierno federal.

En entrevista con Notimex, refirió que en ese tema, el gobierno ha mantenido un diálogo con ciertas organizaciones de la sociedad civil, pero se desconoce en qué términos ha sido.

Detalló que para el nombramiento del nuevo fiscal general, en la Constitución “ya hay una formulación”, en donde se establece la participación tanto del Ejecutivo como del Senado.

Interrogado sobre si le gustaría que el fiscal fuera independiente, que no pertenezca ideológicamente a ningún partido político Batres Guadarrama comentó: “Quiero escuchar puntos de vista porque hasta el momento he tenido la idea de que el fiscal no debe estar confrontado con el Ejecutivo.

“Porque finalmente la fiscalía es una herramienta muy importante para combatir la inseguridad y la sociedad le va a reclamar al gobierno más seguridad, entonces no puede tener en contra al fiscal”, subrayó.

Sin embargo, resaltó, escuchará otros puntos de vista para definir un criterio al respecto, “pero sí, alguien que sea íntegro como persona”.

El legislador electo consideró que el plan de austeridad será la prioridad en el Senado de la República, pues se pensará en una política de ahorro de Estado, porque son tres poderes, tres niveles de gobierno y además hay órganos autónomos.

En ese sentido, comentó que existen dos mil 447 municipios, donde algunos son muy pobres, pero también están donde el alcalde se fija un sueldo de 500 mil pesos. Además, recordó el caso del alcalde de Ecatepec con un sueldo de 420 mil pesos o una alcaldesa de Tlanepantla que ganaba 500 mil pesos.

Advirtió que esos excesos no deben seguir, si eso se corrige, subrayó, el ahorro sería enorme y se puede destinar al gasto social y al gasto productivo. Se calculan ahorros por 300 mil millones de pesos en plan de austeridad.

Martí Batres refirió que otros temas que se impulsarán en la Cámara alta, además del plan austeridad, destacan los sociales, de educación y la reforma al artículo tercero, para que la educación superior sea una obligación del Estado.

Al referirse a la aprobación del paquete económico para 2019, señaló que es importante que se contemplen los presupuestos para los programas de jóvenes, adultos mayores, las nuevas universidades.

Mientras que en la Ley de Ingresos, que debe avalarse al inicio de la próxima legislatura, resaltó que ya no haya aumento en los impuestos ni en el precio de las gasolinas.

El actual dirigente de Morena de la Ciudad de México dijo que aunque trabajará en el Senado de la República junto con Miguel Ángel Mancera, quien será coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cada uno impulsará proyectos propios.

“Tenemos puntos de vista distintos, pero eso es lógico, tenemos fuerzas políticas diferentes y vamos a impulsar proyectos propios cada quien. No obstante él es un interlocutor, es el coordinador de los diputados del PRD”, anotó.

Batres Guadarrama comentó que los senadores electos de Morena integraron una comisión de agenda legislativa y entre los temas que llevarán a la Cámara alta destacan los de derechos humanos, igualdad de género y derechos de la infancia.

También los relacionados con democracia electoral, políticos como revocación de mandato, la eliminación del fuero, cambiar la forma de asignación de los recursos a los partidos para disminuir el presupuesto destinado a la fuerzas políticas y el gasto electoral, y la no reelección de alcaldes y legisladores.