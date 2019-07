Instalan un sube y baja en el muro fronterizo con Estados Unidos

Tanto niños como adultos disfrutaron de un sube y baja que se instaló en el muro fronterizo que divide México con Estados Unidos, en la zona entre Sunland Park, en Nuevo México y Anapra, Chihuahua.

Fueron varios juegos metálicos, de color rosa que se colocaron justo en esta frontera, en donde mexicanos y estadunidenses se divirtieron y mostraron su solidaridad, sin importar su lugar de origen o edad.

El colectivo Chopeke fue el responsable de poner esta atracción, junto con los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello, quienes subieron a sus redes sociales contenido sobre esta atracción.

Este mencionado colectivo compartió una publicación en Facebook de Kerry Doyle, quien es directora del Rubin Center for the Visual Arts on the US-Mexico border, en el cual muestra fotografías y un video de este momento.

“Es un acto de equilibrio aquí en la frontera ¡pero todavía nos estamos divirtiendo!”, escribió, quien mencionó a San Fratello y a Rael, este último, profesor de arquitectura en la Universidad de California, que publicó en este mismo medio imágenes un clip sobre este evento, incluso de cómo transportaban los aparatos en camionetas.

En una historia de Instagram la artista e ilustradora estadunidense Heather Ripley opinó que ha habido muchos días de fealdad en torno de la política de inmigración, como por ejemplo la separación de familias o las redadas.

Así que el proyecto “Teeter Totter Wall” no sólo se trata de diversión, sino que se centra en la humanidad como el punto de apoyo de estos problemas. También “destaca nuestra capacidad de creatividad, utilizando nuestros talentos, de manera que nos denigren. Lo amo tanto”, subrayó.