Inseguridad e inversión, ‘claroscuros’ de AMLO: CCE

La inseguridad, el bajo crecimiento económico y la falta de inversión en infraestructura son las principales preocupaciones del sector empresarial en el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, destacó que hay un balance de “claroscuros” porque si bien existen preocupaciones, también hay aspectos positivos, como la estabilidad macroeconómica, así como el inicio de nuevos programas sociales.

“Si bien el balance lo tiene que hacer cada persona y cada institución en particular, no vamos tan mal, como en las redes sociales dicen, y no vamos tan bien como, a veces, la autoridad también dice.

“Estamos en ese claroscuro donde hay cosas muy buenas y cosas que tenemos que mejorar”, refirió.

En conferencia de prensa, Salazar Lomelín lamentó que no se aprovechen las variables macroeconómicas que tiene el país, como, por ejemplo, que, por primera vez, la balanza en cuenta corriente muestra saldos positivos y que hay estabilidad razonable en el tipo de cambio.

Tras descartar que se logró resolver el tema de los gasoductos, el líder empresarial señaló que la infraestructura es de los temas que se deben atender ahora y adelantó que en las próximas semanas presentarán un plan que considerará un gran número de proyectos.

“Hemos estado trabajando en eso; esperamos, en las próximas semanas, tener ya, verdaderamente, concluido el plan que queremos nosotros presentarle a la autoridad.

“Lo estamos haciendo en conjunto con ellos también para que se conozca cuál podría ser ese real plan de infraestructura para el país.

“Estamos hablando ahora si de un verdadero cambio”, apuntó Salazar Lomelín.

Al señalar que se incluirán más de mil proyectos, indicó que “si no nos unimos el sector público y el sector privado en programas amplios y profundos de infraestructura, no le vamos a cambiar la cara al país”.

Añadió que el tema de la inseguridad es algo que afecta

“Todos estamos preocupados por un tema que esperamos resultados.

“Creo que se va a dar un tiempo razonable a la autoridad para dar resultados“, concluyó Salazar Lomelín.