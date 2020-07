Innegociables políticamente ley y procedimientos jurídicos: Peralta

En videoconferencia sobre corrupción organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que ni la ley ni los procedimientos jurídicos se pueden negociar políticamente, como ha ocurrido en el pasado, para eximir de una responsabilidad de carácter penal.

Al poner énfasis en el caso Odebrecht, aseveró que se trata de uno de los ejemplos emblemáticos del ya citado flagelo.

Y es que, puntualizó Peralta, “hasta el momento no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria.

“Uno de los casos emblemáticos relacionados con la corrupción es el caso de la empresa Odebrecht, la empresa brasileña de construcción donde se ha implicado a más de nueve países, entre ellos varios de América Latina.

“En este momento no hay más personas implicadas cuando en prácticamente todos los países no solamente hubo personas implicadas, sino sentenciados ya, precisamente, por estos hechos de Odebrecht”, hizo notar Peralta.

Así las cosas, el subsecretario de Gobierno de la Segob hizo votos para que los eventuales testimonios que dé Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) permitan conocer quiénes estuvieron involucrados en el caso de la constructora.

“Existe la posibilidad no solamente, hoy, de descubrir en México quiénes estuvieron involucrados en esos actos de corrupción, porque de todos estos nueve países donde se inició esta investigación internacional, en nuestro país, hasta este momento, no solamente no hay nadie detenido, salvo Lozoya, que está aquí en la Ciudad de México.

“Y que tiene algunos días de haber llegado, también en su calidad de detenido, y, eventualmente, como testigo colaborador, según se informa por parte de la Fiscalía General de la República”, puntualizó Peralta durante su intervención videoconferencia sobre corrupción organizada por el Inacipe.