INE es pilar del sistema democrático en México, afirma consejera Claudia Zavala

La consejera electoral Claudia Zavala Pérez, destacó que entre los grandes retos del Instituto Nacional Electoral (INE) está la de construir ciudadanía, que se valore la calidad y garantía de las instituciones del Sistema Nacional Electoral, mediante el cual se ha logrado la transición de los poderes en el país en paz.

“Tenemos que valorarlo, lo hemos construido, no de 1990 para acá, ahí fueron las reformas que fueron consolidando; pero tenemos que dar marcha atrás de cómo eran los procesos electorales, para que podamos valorar la institución que hoy tenemos, porque ha permitido que haya la transición del poder entre diferentes fuerzas políticas y todo se ha logrado en paz”, resaltó.

La maestra Zavala, originaria de Tula, Hidalgo, y estudiosa del derecho, especializada en materia jurisdiccional electoral, ejemplo de trabajo y lucha, se ha propuesto hacer un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su presencia, segura y firme, se distingue por la fuerza con que defiende a esta institución que llegó a ella sin planearlo. Sentada en la mesa de trabajo de su oficina en el INE, resaltó que el organismo es una autoridad del Estado Mexicano reconocida internacionalmente justamente porque es uno de los grandes pilares del sistema democrático.

“¿Y por qué es eso? Porque gracias a estas instituciones, más allá de las personas que ahora estamos, se logra que la transición, que de por sí siempre se torna delicada por tratarse del poder, se de en condiciones de paz”, señaló en entrevista con Notimex.

Por ello, consideró necesario salir y decirle a la gente que escudriñen al INE, que lo conozcan y se involucren. “Yo lo que les invito a la ciudadanía es ver que aquí estamos, nosotros estamos brindando un servicio, trabajando para todas las personas, pregúntenos, díganos, cuestiónenos, no es cuestión de salarios, es una cuestión elemental, es la institución”.

Analítica como ha sido su formación en los tribunales electorales, en el Consejo General del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, del cual fue presidenta, y ahora como consejera del INE, manifestó su preocupación de que la gente se confunda y no haga la elección adecuada.

“A mí me preocupa hoy que no solo es un problema de México sino de Latinoamérica, el que muchas personas están optando por problemas que no son propios de la democracia sino del contexto social como puede ser desigualdad económica, problemas de seguridad, están prefiriendo un régimen autoritario que el régimen democrático”, indicó.

Zavala Pérez también reconoció el gran reto que representó las elecciones del pasado 1 de julio de 2018, donde se eligieron más de 18 mil puestos de elección popular, entre ellos el de Presidente de la República, diputados federales, senadores, legisladores locales, alcaldías, y gubernaturas.

Sin embargo, indicó que sigue imperfecto el modelo electoral, y que ahora se debe transitar a un modelo que economice con las garantías que ha dado el INE de transparencia, validez del voto y respeto a los derechos políticos.

“Con menor recurso económico es una de las cosas que tenemos que lograr, y eso tenemos que trabajar desde lo jurídico, desde nuestro sistema constitucional, desde lo político también, pero lo más relevante es desde lo social”, expuso.

Respecto a su trayectoria profesional, detalló que la ha vivido sin pretensión futura y construido momento a momento. “Si tú me preguntas si alguna vez pensé ser consejera, no. Ni del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, ni consejera del INE, que ahora soy, alguna vez lo programe, no, fue circunstancial”.

Sin embargo, después de su paso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se inscribió a la convocatoria del INE para ser consejera electoral y después de un proceso obtuvo el cargo que concluirá en 2026.