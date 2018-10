Indagatorias sobre anomalías en recursos federales no llegan a Robles: SFP

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, indicó que en el caso del supuestas anomalías en el manejo de recursos federales se ha sancionado a funcionarios, por lo descartó que las indagatorias lleguen Rosario Robles, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

“En la Secretaría de la Función Pública no se investiga a personas en particular, se investiga el hecho, el hecho que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, comentó.

Entrevistada al término de la instalación de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, la funcionaria federal refirió que se han sancionado a mandos altos por este caso, entre ellos quien fuera vocero de Robles Berlanga cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Ahora bien, ¿por qué se le inhabilitó? Porque durante todo el proceso que se llevó, de acuerdo a la normatividad vigente y a las normas y reglas de auditoría que nos rigen, no tuvimos los entregables, en el momento procesal oportuno”, explicó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Arely Gómez advirtió que las investigaciones de este caso y de otros llegarán hasta donde la norma jurídica lo permita, porque “cuando uno es servidor público tiene totalmente definida su actuación”.

Al preguntarle sobre si en este caso, la investigación podría llegar hasta Rosario Robles, respondió: “yo como secretaria de la Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso. En este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él”.

En este marco, la funcionaria afirmó que la Secretaría de la Función Pública, con el marco normativo que tiene, ha hecho un gran trabajo en cuanto a la investigación de todos estos temas.

Sobre el caso Odebrecht, reiteró que la dependencia a su cargo ha llevado las investigaciones y dicha empresa está inhabilitada en cuatro ocasiones, así como servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).