Ingenuo pensar en retirar al Ejército de las calles: Durazo

Alfonso Durazo, futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, calificó como ingenuo pensar en el retiro inmediato del Ejército de las calles.

Ello, aseveró, ante los actuales niveles de violencia.

“Con los niveles actuales de violencia sería ingenuo pensar en el retiro inmediato del Ejército de las calles; no hay fecha para sacarlos y sería inconsciente hacerlo.

“El objetivo es ir formando policías y reemplazarlos por los soldados; dentro de tres años estimo que habrá un retiro significativo”, aseguró en entrevista con el diario “El País”.

Al abundar sobre el tema, Durazo puso énfasis en la necesidad de atender las causas económicas, políticas y sociales que generan la inseguridad.

“Mientras no atendamos las causas económicas, políticas y sociales que generan la inseguridad no mejorará la situación aunque se ponga un policía en cada esquina”, refirió sobre el particular.