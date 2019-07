Inconcebible pagar aranceles con carne humana, con migrantes: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, calificó como inconcebible pagar aranceles con carne humana, con migrantes.

Ello, al establecer que el gobierno de México “se asustó” con la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles de hasta 5 por ciento a nuestros productos.

“México también puede poner aranceles; un arancel indispensable que tengo ganas de pedir es al tráfico de armas, pero ahora resulta que México no puede poner aranceles.

“Ningún economista serio me ha dicho que son demasiado graves; simplemente se asustaron con los aranceles; no tuvieron tiempo para serenarse y pensar en una medida contraofensiva, y no se vale pagar aranceles con carne humana, con migrantes”, remarcó Muñoz Ledo.

El presidente de la Cámara de Diputados apuntó que la nueva medida ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negar asilo a los migrantes centroamericanos “configura a México como tercer país seguro”.

Muñoz Ledo hizo dicho señalamiento en una reunión de trabajo, en San Lázaro, con Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como con los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur.

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que ante la reciente medida de la administración estadounidense, el gobierno de México debe responder, amén de recordar que la cancillería aseguró a los legisladores que “no aceptaríamos el principio de tercer país seguro, que hoy se consuma”.

“Hoy, el señor Trump expidió una ley que prohíbe el asilo, en los Estados Unidos, a personas que hayan ingresado (por México). Eso significa tercer país seguro, y eso sí pido que responda la SRE”, aseveró.

Al hacer alusión a las medidas que está tomando el gobierno de México para la detención de migrantes, opinó que se actúa de manera equivocada y en contra de la Constitución.

Expuso que el artículo 11 de la Carta Magna indica que toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

“Si no acatamos esto es, simplemente, violatorio de la Constitución, y mucho me temo que nos estamos inclinando hacia una política contraria”, resaltó.

Recordó que como diputado juró hacer cumplir la Carta Magna “y lo voy a hacer con todas las fuerzas a mi alcance, así sea contra las decisiones que se tomen en cualquier ámbito del poder público mexicano”.