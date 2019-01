Impulsa Morena a Gertz para Fiscalía

La bancada de Morena en el Senado está impulsando la candidatura de Alejandro Gertz Manero para Fiscal General.

Integrantes de las bancadas del PRI y del PAN revelaron que el senador chiapaneco Eduardo Ramírez, de Morena, ha cabildeado con esos grupos para abogar por Gertz Manero, actual encargado de despacho de la FGR.

El senador Ramírez pidió ayer mismo, inclusive, que el grupo del Partido Revolucionario Institucional recibiera a Gertz Manero, pero el bloque se rehusó.

En el Senado todo mundo da por un hecho que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que reciba del Senado una lista con 10 prospectos, incluirá en la terna a Gertz y a Bernardo Bátiz.

En tanto, la bancada del PAN resolvió anoche votar en contra de la lista de 10 prospectos que ponga a consideración del pleno la Junta de Coordinación Política, si es que en ella figuran Gertz Manero y Bátiz.

“La valoración que hemos hecho es que no podemos acompañar, y no vamos a acompañar esta lista de 10, si incluye a las personas que Andrés Manuel López Obrador anticipadamente ha dicho que son quienes quiere de terna, porque creemos que no garantizan la autonomía e independencia que debe tener la Fiscalía General al ser miembros de su equipo político”, explicó en entrevista el senador Damián Zepeda.

El legislador sonorense afirmó que el cargo de la Fiscalía no es para quienes formen parte de equipos políticos.

“Es para una persona cuyo perfil garantice que no sea un subordinado del Presidente. Entonces, el PAN no acompañará perfiles que no garanticen independencia y autonomía. Si esos perfiles vienen en la lista de diez ya decidimos no acompañar esa lista”, dijo.