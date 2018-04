Iglesias contribuyen a la paz social: Navarrete Prida

El Estado Mexicano es y seguirá siendo laico y continuará garantizando la libertad de que las personas profesen el culto que deseen, siempre que se cumplan tres principios: no alterar el orden público, no cometer ni incitar a cometer delitos y no afectar a terceros.

Así lo señaló Patricia Martínez Cranss, subsecretaria de Población, Miguración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, durante una ceremonia en la que se entregaron Certificados de Registro a 63 nuevas asociaciones religiosas.

Acompañada por el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, la funcionaria destacó que en su formación estrictamente laica el Estado Mexicano garantiza que sus ciudadanos puedan ejercer libremente las ideologías o actos de culto que prefieran.

Sin embargo, insistió en que las tres únicas limitantes son no afectar los derechos de terceros, no alterar el orden, ni cometer delitos o incitar a ellos, pues tanto los ciudadanos como las iglesias en lo institucional tienen derechos pero también obligaciones.

Los Certificados de Registro que este jueves se entregaron, expresó, significan que se otorga personalidad jurídica a las asociaciones, con lo cual adquieren derechos, pero también obligaciones.

“Cumplimos, con este acto, el ejercicio de un derecho y obligación de Estado que tenemos como gobierno de garantizar el derecho a ser libres plenamente como ciudadanos, personas y conciencias”, resaltó, pero insistió en que estas agrupaciones también tienen obligaciones.

En su oportunidad el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que con la entrega de estos 63 certificados ya son nueve mil 26 las agrupaciones religiosas debidamente registradas en México.

Con independencia de sus creencias estrictamente religiosas, las iglesias forman parte de la gobernabilidad del país, pues contribuyen a que el país marche en paz, de manera civilizada y a una mejor convivencia social, reconoció.

Desde el culto, las iglesias contribuyen a mejorar la convivencia social. ”Al amparo de ustedes se puede dialogar, llegar acuerdos y caminar en favor de los mexicanos”, indicó.

La entrega de estos certificados representa un reconocimiento explícito de la pluralidad que nos representa como país, si bien todos amparados bajo un marco regulatorio que nos obliga a todos y también a todos nos concede derechos, añadió.