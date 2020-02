Iglesia católica apoya el paro de mujeres

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que encabeza el obsipo Rogelio Cabrera López, apoya el paro de mujeres del 9 de marzo.

Cabrera López, que también es arzobispo de Monterrey, anunció que en las parroquias de su obispado serán suspendidas todas las labores que realicen mujeres.

Explicó que las mujeres, sean niñas, jóvenes o mayores de edad, merecen respeto y cuidado.

La autoridad debe impartir justicia porque, “si hay estos asesinatos que no tienen solución, los criminales se van a dando sus libertades diciendo no pasa nada, y creen que nadie puede llegar a reconocer dónde está la verdad del asesinato”.

Sin embargo, el arzobispo pidió que no solamente el 9 de marzo se tomen en cuenta a las mujeres. En su diócesis establecerá una agenda “en la que aseguraremos que los lugares de trabajo sean seguros espiritual, anímica y físicamente para todas las mujeres…”

Sobre los feminicidios, dijo que “esto ya no debe seguir así en México ni en ningún lugar del mundo”.