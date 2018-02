Humillación a panistas posible candidatura a Mancera: Ernesto Cordero

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, calificó de humillación y agravio a los panistas el hecho de que la dirigencia de ese partido le ofrezca una candidatura al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

“Ahora sí que es un agravio más al Partido Acción Nacional. Es una tristeza lo que le pasa a mi partido, y bueno, tristemente así es”, dijo en entrevista.

“Las candidaturas están a disposición de lo que le conviene a Ricardo Anaya en su proyecto personal, y nada más importa. No importa que humillen a los militantes del PAN en Jalisco, no importa que humillen a los militantes del PAN en San Luis Potosí, no importa que humillen a los militantes en la Ciudad de México, no importa nada, lo único que importa es que Ricardo Anaya cumpla su sueño de aspirar a ser presidente de la República”, aseveró.

El senador del PAN también se refirió al tema de Ricardo Anaya y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y se pronunció por no hacer un escándalo donde no lo hay.

“Tampoco saquemos provecho ni queramos victimizarnos de una situación donde fue tan clara y abierta la presencia de este servidor público, que difícilmente se puede considerar que estaba violentando o estaba espiando o estaba en una intromisión”, concluyó.