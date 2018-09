Hubo amenazas de ex diputado de PVEM a periodista ejecutado en Chiapas

Mario Gómez, corresponsal de El Heraldo Chiapas asesinado en Yajalón, Chiapas, había recibido amenazas por parte del ex diputado federal del Partido Verde, Leonardo Guirao Aguilar, e incluso estuvo bajo custodia tras interponer una denuncia ante la Fiscalía del estado, confirmó el jefe de información del diario, José Gallegos, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

El periodista que fue ultimado a tiros cuando salía de su domicilio el pasado viernes, mantuvo discreción con su situación, por lo que sus colegas y compañeros de trabajo desconocían el tema, según Gallegos.

“Es un tema en el que Mario fue muy discreto. A nosotros nos avisa que había llegado a Tuxtla Gutiérrez el año pasado porque había hecho una denuncia porque había recibido amenazas de un ex diputado federal hoy, del Partido Verde de nombre Leonardo Guirao; el Fiscal le había proporcionado medidas de seguridad y hasta donde sabíamos había tenido una comunicación directa con este ex diputado. Mario se guardó mucho y ya no nos comentó qué más había pasado; tampoco comentó si traía o no la custodia, o cuándo se la quitaron”, detalló Gallegos.

Aseguró que en El Heraldo están tratado de conocer si el periodista ejecutado se encontraba investigando algún tema que le hubiera ocasionado algún riesgo; sin embargo deben esperar a que los familiares puedan tener acceso a sus archivos.

“En las últimas fechas había hecho eco de algunos temas un poco graves, pero no creemos que fuera a ese extremo. Uno de los temas que no había tocado, pero que estaba sucediendo en su municipio era un relleno sanitario que están en unas aguas termales, es decir, una zona emblemática, pero no le veríamos motivo suficiente Otro tema es que Mario había estado comentado sobre algunas desapariciones de jovencitas pero era algo que estaba en boca de todos; hasta hoy no tenemos datos que haya estado investigando”, explicó el entrevistado.

Gallegos recalcó que previo a las elecciones del pasado 1 de julio, la violencia recrudeció en Yajalón, municipio que no rebasa los cuarenta mil habitantes y en donde no se reportaba el asesinato de un periodista desde hace 25 años.

“Es un hecho lamentable. Le disparan en 9 ocasiones. Hay 5 impactos en la pared y 4 en su cuerpo; en la mano, el hombro, el glúteo y el mortal que le ingresó en el tórax, que entró atravesado a los pulmones. Yajalón se ha vuelto un campo de guerra. De acuerdo a estudios y reporte de la DEA esta zona está controlada por 5 grupos del narcotráfico y han habido varias ejecuciones. Mario muchas veces las publicó, incluso hace como y tres meses el último ejecutado de la misma manera que Mario fue un policía. Parecería que la impunidad impera”, lamentó.

De acuerdo con un video difundido en las redes sociales, en 2017, Mario Gómez Sánchez, condenó los asesinatos de periodistas en México.