‘Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente’: Robles

‘La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva, me tienen aquí’, establece en una misiva

Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atribuyó a “la venganza de unos”, así como a “la cobardía y el silencio cómplice de otros”, su permanencia en prisión.

Igualmente, la ex funcionaria federal estableció que la procuración de justicia ha sido selectiva en su contra.

“Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente.

“La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva, me tienen aquí”, estableció Robles, si bien se dijo confiada en dejar atrás pronto episodio.

“Pronto dejaré atrás este episodio; estoy segura”, estableció.

La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano remarcó en una misiva que se le acusa de una omisión, que no de corrupción, precisa, que no merece prisión, amén de que se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Y que se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarla y difamarla, “hacer escarnio de mi persona con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen”.