Homónimo paga culpa de policía implicado en desaparición de normalistas

A un homónimo de Álvaro Martínez Márquez, elemento de la policía de Iguala implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mantiene privado de su libertad la Fiscalía General de la República (FGR) en el penal federal de Gómez Palacio, Durango.

“Quisieron fabricar un culpable; todavía no sale; lo tienen allá en Durango; ahorita no nos han hablado de allá los abogados, si ya se los entregaron o no, pero, totalmente, es un homónimo al que agarraron.

“No verificaron su filiación ni su perfil; nada; nada; sí le leyeron sus derechos, nada más; ‘tú te llamas Álvaro Martínez Márquez; tienes derecho a esto, esto y esto; un abogado’, y todos los derechos.

“Ya cuando se lo llevaron lo tuvieron incomunicado; lo tuvieron allí en la fiscalía que está en Camarones y se lo llevaron hasta el siguiente día, ‘que porque no había vuelo’”, refirió Bernardo Pérez, cuñado de Álvaro Martínez Márquez, quien se dedica a reparar refrigeradores, lavadoras, televisiones y bicicletas, “y jamás ha sido policía ni es originario de Guerrero, sino de la Ciudad de México”.

La detención del homónimo del elemento de la policía de Iguala implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo lugar en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, afuera de la casa de su suegra.

“Salió tranquilamente; no opuso resistencia; lo revisaron; le dieron que firmara la notificación; le leyeron sus derechos y todavía uno de ellos le dijo ‘ah, si ya te la sabes; eres policía’. O sea, que lo están confundiendo con el que sí es policía de los de Ayotzinapa.

“Entonces, él dijo ‘no, ¿qué pasó? Si no soy policía’, y ya que se lo suben; no opuso resistencia, nada; estuvo en toda la disposición”, apuntó Pérez, cuñado, como ya se citó, de Álvaro Martínez Márquez.