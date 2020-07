“He cumplido 90 de 100 compromisos; estoy fuerte”

Sobre los errores y retos en lo que va de su administración, el Presidente López Obrador dijo que sus críticos pueden hacer la lista, pero que haciendo un recuento ha cumplido 90 de 100 compromisos de gobierno.

“Tengo tantos y tanos críticos… que desquiten el sueldo”, expresó.

Seguiremos adelante, afortunadamente no me he enfermado, señaló.

“Desde que me dio el infarto estoy bien, tomo mis medicinas, tengo fortaleza. Eso me ha permitido seguir adelante, no estoy cansado, estoy al 100, y vamos a lograr la transformación de México”.

Señaló que él lo que desea es profundizar más en ese combate.

“Después de 19 meses sigo encontrando corrupción; es que estaba podrido el régimen”, añadió.

“Que mas quieren que les diga nuevo, que hicieron su agosto quienes vendían facturas, que seguía el contrabando de diesel; ¿lo de ayer (caso “El Mochomo”)?; tengo mucho trabajo.

“Es limpiar y limpiar y limpiar, pero no hay otra opción, otro camino, tenemos que purificar la vida pública”, indicó.

Agregó que por eso se puso de plazo para el 1 de diciembre para asentar las bases.

“De los 100 compromisos que hice cuando empecé la administración, he cumplido 90”, afirmó.

Dijo que para su mensaje del pasado 1 de julio, a dos años de su triunfo, repasó esos 100 compromisos y confirmó que ha cumplido con 90 de ellos.

El 37 es reunir los recursos de fondos y fideicomisos para manejar y transparentar el dinero público.