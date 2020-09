Hay una “vacuna” contra calumnia y mezquindad: Ebrard a Muñoz Ledo

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre el regreso a la vida pública de Ricardo Anaya, Marcelo Ebrard dijo que su trabajo es una “vacuna” contra la mezquindad y la calumnia, en referencia a los comentarios en su contra de Porfirio Muñoz Ledo.

“No tengo comentario”, expresó el Presidente cuando se le preguntó sobre el regreso a la política de Anaya.

En tanto, Ebrard aseguró que no está en otro proceso más que en el de traer vacunas a México.

Sábado y domingo se difundieron declaraciones de Muñoz Ledo en las que afirmaba que Ebrard se ocupaba de hacer campaña adelantada, y que de llegar a dirigir Morena, lo expulsaría del partido.

“Ustedes necesitan ‘convicción’ para estar aquí”, señaló que fue la consigna de López Obrador a los que se integraron a su gobierno.

“El que no tenga convicción no acepte, no es bienvenido, no tiene que estar aquí”, expresó que dijo el Presidente.

“Y eso opera como una vacuna conta la mezquindad y la calumnia”, agregó.

“Imagínese cómo nos vamos a distraer”, añadió.

HABRÁ INFORME SOBRE AYOTZINAPA

El Presidente López Obrador adelantó que el próximo sábado se dará un informe, lo más amplio posible, sobre el caso de Ayotzinapa y la desaparición, en 2014, de 43 normalistas.

El informe se dará a las 10:00 de la mañana.