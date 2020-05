Hay crisis de medios convencionales: AMLO

En la actualidad, medios de comunicación como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y The Wall Street Journal, están en decadencia a causa del derrumbe del modelo neoliberal, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario federal se quejó de la nota que The New York Times publicó sobre el seguimiento y cifras del Gobierno Federal ante la epidemia de Covid-19.

“The New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética”, acusó.

“En este caso no hicieron un buen trabajo, les faltó ética”, añadió.

“No nos dejemos apantallar, si actuamos con apego a la verdad, no mentimos, no robamos, no engañamos al pueblo, no tenemos nada que temer”.

“Hay crisis en los medios convencionales, hay decadencia en periódicos como The New York Times, The Washington Post, Financial Times, The Wall Street Journal”.

Agregó que es un derrumbe del modelo neoliberal.

Dijo que después de que salió la nota en el NYT, como en cadena los conservadores la empiezan a retwitear a sus voceros y políticos corruptos.

El Presidente lo comparó con el “nado sincronizado”. Se lanzan todos, dijo.

“Están muy molestos los transformadores”, expresó.

Afirmó que les va a llevar tiempo acostumbrarse a la nueva realidad.

Como aquello, dijo, de rescatar a las grandes empresas. “Aprovechar las crisis para robar”.

¿Por qué está enojado Claudio X González?, preguntó. “Su papá, hay que decirlo porque es público, fu asesor de (Carlos) Salinas”.