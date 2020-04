“Hay 25 millones de familias con apoyo por pandemia”

Estoy haciendo todo para que a la gente que no tiene sustento ante la crisis no le falte nada, pero los medios de comunicación no nos ayudan, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo doy a conocer todos los días, pero no nos ayudan, en el caso de los medios todo lo ven mal, y son puros ataques”.

“Le estamos dando protección al 70 por ciento de los mexicanos, 25 millones de hogares, de los 30 millones que hay”.

Pero al más pobre no le va a llegar solo un beneficio, le va a llegar dos, tres, cuatro, beneficios.

Y repitió que al otro 30 por ciento también le está ayudando con no aumentar impuestos, no aumentando los gasolinazos, ni el incremento en el precio de la luz.

Además, añadió, tres millones de créditos para pequeñas empresas.

“No hay un gobierno en el mundo que haya implementados un plan informativo sobre la pandemia”, dijo. “En el mundo”, reiteró.

Y “pido disculpas por adelantado”, añadió, porque aquí van a estar informando todos los días.