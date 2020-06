Hará llegar Sánchez Cordero a Herrera ‘gotas mágicas’ contra el Covid-19

Ante su positivo a coronavirus, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que enviará a su par de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sus “gotas mágicas”.

“Déjame decirte otra cosa, al señor secretario de Hacienda le voy a mandar mis gotas mágicas, así que hoy se las mando”, aseveró la responsable de la política interna del país.

Ello, en alusión a las nanopartículas de cítricos que le han permitido sortear la pandemia de coronavirus.

Al abundar sobre el flagelo, Sánchez Cordero reveló que ha dado negativo a las cinco pruebas a que se ha sometido para detectarlo.

“Por supuesto que me he hecho cinco pruebas; la más reciente fue este fin de semana, que me dieron ya el resultado negativo, el domingo”, refirió la titular de la Segob, quien no compartió si se someterá a una más.

Ello, ante el hecho de que estuviera con Herrera el pasado lunes.