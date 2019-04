Hace Senado justicia a trabajadoras del hogar

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular, por unanimidad de 112 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar.

El presidente del Senado, Martí Batres, felicitó a las trabajadoras del hogar y a los legisladores por la histórica aprobación de la reforma y remitió a la Cámara de Diputados el dictamen para los efectos constitucionales.

Los legisladores salieron en defensa de las trabajadoras del hogar y expusieron que por muchos años hubo injusticias contra ese sector laboral, que eran discriminadas e incluso hasta violentadas en sus derechos.

Durante la exposición, algunas legisladoras tuvieron momentos emotivos, como cuando la senadora Patricia Mercado relató que la senadora Xóchil Gálvez le contó que su mamá lavó ajeno para poderlas sacar adelante, lo que les sacó las lágrimas a ambas.

El senador Napoleón Gómez Urrutia presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y señaló que la iniciativa tiene la finalidad de concretar una reforma integral para reconocer y estipular en las leyes vigentes los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar.

A la fecha se habían mantenido en un vacío legal que no permitía a las personas empleadoras incluirlas dentro del régimen de seguridad social; la legislación actual no prevé disposición sobre seguridad, higiene, riesgos o accidentes de trabajo, toda vez que no obliga la regulación de la relación laboral a través de la firma de un contrato.

Tampoco señala norma alguna sobre el descanso y la jornada laboral, ni establece vacaciones o aguinaldo, y aunque señala que se debe determinar un salario mínimo profesional para el sector, hasta el momento no ha ocurrido.

En su intervención, la senadora Malú Micher Camarena, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, dedicó su intervención a Blanca, a Lala, a Ide, a Licha, a Carmelita, que gracias a ellas “yo he pido salir a trabajar fuera del hogar”.

“Porque alguien cuidó mi casa, cuidó a mis hijos, preparó la comida, o las cosas que yo llevé se administraron; se pusieron en su lugar, y gracias a ellas, y en muchos casos a ellos, podemos estar aquí la mayoría de todas y todos nosotros”, acotó.

El tema del trabajo doméstico se ha ampliado para abarcar no sólo las tareas domésticas de limpieza, de preparación de alimentos o de trabajos diversos en los hogares, sino para incluir el trabajo de cuidados de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, enfermas o con alguna discapacidad temporal o permanente.

En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada 10 son mujeres, según datos del INEGI, mientras, entre éstas, 85.8 realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y planchadoras en casas particulares.

“Agradezco a Xóchitl Gálvez, a la senadora que estuvo duro y dale, y duro y dale, para llevar a cabo todos los trabajos junto con la senadora Patricia Mercado”, dijo la senadora Malú Micher.

La senadora Mayuli Latifa Martínez presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y aseguró que se hará justicia laboral a más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, que durante generaciones han sido invisibles para el sistema jurídico y para las instituciones del Estado, permaneciendo en el desamparo jurídico y social absoluto.

El senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), felicitó a todos los dedicados a la citada tarea.

Y estábamos platicando, precisamente con Malú, que quizás no tengamos remuneración, pero muchos nos dedicamos a las tareas del hogar también en el día a día y eso es parte de tomar conciencia de una realidad en nuestro país”, hizo notar.

En su intervención, la senadora priísta Nuvia Mayorga Delgado dijo que “a todos nos debe de suceder, o a la mayoría, que cuando estamos en nuestra casa, más las mujeres senadoras, pero también muchos de los hombres, cuando estamos en nuestra casa nos cansa más el trabajo que tenemos que hacer ahí que cuando estamos trabajando en una oficina”.

Uno de los temas importantes es que cuando se trata de menores de edad, la ley está hablando de que tiene que tener el permiso de la mamá y del papá para trabajar cuando tienen menos de 18 años, pero también es una obligación del patrón de que estos adolescentes terminen la educación básica.