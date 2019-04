‘Habrá consecuencias’: CNTE sobre votación, con adenda, de Reforma Educativa

En voz de su líder en la Ciudad de México, Enrique Enríquez, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que “habrá consecuencias” por la determinación de los diputados de llevar al pleno, este miércoles, la discusión de la Reforma Educativa.

Ello, con el argumento de que el dictamen aprobado en comisiones no cubre los requisitos que solicitaba.

“El dictamen aprobado en comisiones no cubre los requisitos que solicitábamos como Coordinadora; lo subieron y creo que tienen que asumir el costo los diputados.

“No hay acuerdo en ese dictamen; tendrán que asumir las consecuencias políticas los diputados”, sentenció Enríquez.

Así las cosas, el líder de la CNTE en la Ciudad de México fustigó el proceder de Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“Mario Delgado decía que tenía que tener el aval de la CNTE; era su bandera, y me parece que no la tiene; no hay acuerdo en ese dictamen.

“El memorándum era un mensaje claro para los diputados, para las exigencias de la CNTE que, supuestamente, López Obrador estaba tomando en cuenta, entonces, quien tiene que hacer la tarea ahora son los diputados”, puntualizó Enríquez.