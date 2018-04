Guiño de Anaya a Margarita

*‘No me toca juzgarla, no impugnaré registro en el INE’ *Suerte de Zavala en manos del Trife, se espera fallo por irregularidades en apoyos *Ricardo Anaya promete: ‘Seré muy respetuoso de lo que resuelvan las instituciones electorales. He estado atento a todo este debate y será la Sala Superior la que resuelva y lo que resuelva la Sala Superior lo debemos nosotros acatar” *El candidato negó las versiones de que el presidente del PAN, Damián Zepeda, estuvo cabildeando con consejeros electorales para que no se otorgara dicho registro a Zavala