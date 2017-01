Guerra sucia de la CNS: AMLO

Frente al señalamiento que hizo la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de que Andrés Manuel López Obrador es uno de los principales promotores de las movilizaciones contra el “gasolinazo”, el político tabasqueño afirma que nunca ha sido, ni será, generador de violencia.

Desde el estado de Veracruz, el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechaza el informe criminológico de la Policía Federal, el cual puntualiza que desde cuentas de Twitter, Facebook y otros medios se convocó a las protestas.

Andrés Manuel expresa que la preocupación de sus adversarios políticos por lo que pueda pasar el año próximo, en donde se realizará la elección presidencial, ha provocado una escalada de guerra sucia que se acordó emprender en su contra desde las cúpulas del poder.

“La prueba es que se utiliza a las instituciones para desprestigiarnos”, sin embargo, asevera que la guerra sucia no le mortifica ya que el pueblo sabe quién es el peligro para México.

“Las instituciones están secuestradas, están tomadas por la mafia del poder, eso es lo que yo sostengo y por eso no respondo ante esa guerra sucia porque ya la gente está vacunada contra eso.

“Ya engañaron mucho de que yo era un peligro para México y miren lo que resultó”, añade.

Reitera que sus rivales políticos le tienen miedo, su temor es elevado y por ello actúan de esa manera, sólo que la estrategia de culparlo por las protestas del “gasolinazo” no les va a resultar.

“Nosotros siempre hemos luchado por la vía pacífica; desde hace muchos años hemos luchado por una transformación de manera pacífica, el movimiento nuestro ha sido, es y seguirá siendo pacífico”, agrega.

Respecto a las carpetas de investigación o averiguaciones que se fraguen en su contra, contesta: “Nosotros siempre hemos actuado con transparencia, hemos actuado con honestidad, no tenemos nada de qué avergonzarnos, a mí me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto, y siempre digo lo que pienso, y no me gusta tirar la piedra y esconder la mano. Yo estoy luchando junto con muchos millones de mexicanos por un cambio pacífico, nosotros no queremos la confrontación, no queremos la violencia”.

En otro punto, señala que fue buena la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar la construcción de su nuevo edificio que tendría un costo de mil 70 millones de pesos.

“Sería una arbitrariedad, un abuso, una extravagancia que el INE gaste tanto en construir sus oficinas”, expresa.