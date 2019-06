Guardia Nacional a frontera con Guatemala

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó un despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.

“Nosotros le hemos informado al gobierno de Estados Unidos que México aprobó la Guardia Nacional y tiene la encomienda de cubrir las coordinaciones regionales en la frontera sur.

“Le hemos dicho que son 6 mil hombres desplegados”, refirió Ebrard.

Ello, si bien aún no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Sobre el particular, el titular de la SRE aseveró que “todavía no tenemos un acuerdo; hemos presentado nuestros puntos de vista.

“Mañana (este viernes) tenemos otra sesión por la mañana”, aseveró el canciller.