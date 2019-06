Guardería ABC fue una tragedia y una enorme injusticia: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió un mensaje mediante su cuenta de Twitter en el que recuerda la tragedia ocurrida hace 10 años en la guardería ABC donde 49 menores perdieron la vida.

Lamentó que el proyecto que presentó al pleno no fuera aprobado.

#GuarderíaABC fue una tragedia y una enorme injusticia. Hace 9 años propuse responsabilidad constitucional de altos servidores públicos cuya negligencia provocó la muerte de 49 niños. Lamento todavía que proyecto no haya sido aprobado. No los olvidemos https://t.co/ch7fxi5dNa — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 5, 2019

Además en un artículo publicado en Milenio titulado ‘Guardería ABC: No debieron morir’, el ministro señala que “murieron 49 niños y niñas, a causa de la negligencia inexcusable de las autoridades que estaban encargadas de cuidarlos”.

“El proyecto que me correspondió presentar al Pleno, proponía establecer la responsabilidad constitucional de varios servidores públicos, con especial énfasis en aquellos que ocupaban los cargos más altos en los tres órdenes de gobierno. No se trataba de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de dichas autoridades, sino de señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso. Se trataba de redimensionar la noción del servicio público como responsabilidad y no como privilegio”, se lee en el escrito.

Además lamentó que ningún funcionario de alto nivel haya sido señalado como responsable y se le quitara a la Corte la facultad de investigación.

“Sigo lamentando que esta injusticia haya quedado impune”.