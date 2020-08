Guanajuato concentra el 15% de homicidios en el país: AMLO

Después de la detención de José Antonio Yépez, “El Marro”, el Presidente dijo que su captura es “muy importante” porque Guanajuato concentra el 15 por ciento de los homicidios a nivel nacional.

En su mensaje dominical, el Presidente señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo del Gobierno del Estado, lograron la captura del líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

“Cómo creció tanto esto, al grado de que Guanajuato se convirtió en el Estado más violento del país. Tiene el 15 por ciento de los homicidios que se cometen en todo el país”, expresó.

“Es decir”, añadió, “si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día, y hay días de 20 homicidios, de 25 homicidios”.

En un video que subió a redes sociales, el Presidente insistió en que la violencia la seguirán combatiendo atendiendo las causas que la originan.

Señaló que en primer lugar no debe haber pobreza, y que los jóvenes sean atendidos, no darles la espalda para que no los enganchen y se los lleven los delincuentes.

“En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia”.

Agregó que en Guanajuato la violencia creció al amparo de la impunidad, de las complicidades y componendas con autoridades municipales y estatales.

‘EPIDEMIA Y CORRUPCIÓN SE ACABARÁN AL MISMO TIEMPO’

En el video, el Presidente López Obrador previó que la epidemia de Covid-19 y la corrupción se destierren de México al mismo tiempo.

“Tenemos que seguir atendiendo la pandemia del Covid-19, pero no dejar de lado el que desterremos de México la corrupción; vamos a resolver las dos cosas, les diría que casi al mismo tiempo”, indicó.

Conforme se vaya apagando la pandemia, que ha provocado tanto sufrimiento, se debe seguir combatiendo la corrupción, añadió.