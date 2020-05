Gobiernos estatales y municipales solos ante el Covid-19: Martín Orozco

No ha habido la más mínima estrategia del gobierno federal para hacerle frente a la crisis derivada de la pandemia, fustiga presidente de la Goan

Para la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) no ha habido la más mínima estrategia del para hacerle frente a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

Y que los gobiernos estatales y municipales la han sacado adelante solos.

Al respecto, Martín Orozco, presidente de la Goan y gobernador de Aguascalientes, fustigó, en el marco de su participación en la videoconferencia “La experiencia de la Comunidad de Madrid frente al COVID-19”, que ni los primeros ni lo segundos se hayan hecho de recursos adicionales.

Sobre el mismo tema, Marko Cortés, dirigente nacional panista, aseveró que “tenemos un gobierno federal que no ha apoyado en absolutamente nada a nuestros gobernadores; no ha apoyado a nuestros alcaldes; un peso más adicional no se ha dado ante esta situación absolutamente extraordinaria”.

“Se ha actuado con mucha lentitud; mientras nuestros gobiernos empezaron a tomar decisiones de previsión, de mitigación, de apoyo a las empresas, a la gente que se quedó sin trabajo, el gobierno federal atrás y lento”, puntualizó.

En cuanto al hecho de que los gobiernos estatales y municipales han sacado adelante solos la crisis sanitaria derivada de la pandemia, Cortés dijo comulgar con el presidente de la Goan y gobernador de Aguascalientes.

“Ya lo decía el gobernador Martín Orozco, nuestros estados son los que tienen, no sólo ahorita, los mejores resultados en materia de enfrentar el Covid-19”, hizo notar el dirigente nacional panista.