Gobierno elimina otorgamiento de cuota sindical a ferrocarrileros pensionados

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) eliminó el otorgamiento de una cuota sindical de 1.0 por ciento sobre la pensión mensual de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) y que era cobrada por el sindicato de este gremio desde hace 18 años.

Con esta acción el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puso freno al líder nacional de esta agrupación sindical, Víctor Flores, quien, aseguró, durante años se ha quedado con millones de pesos de cuotas de los trabajadores ferrocarrileros afiliados, publicó el diario Reforma.

De acuerdo con ese diario de circulación nacional, cada año, dicho sindicato recibía casi 20 millones de pesos por esas contribuciones y por otros apoyos, mismos que fueron restringidos por la autoridad hacendaria.

Según la publicación, la víspera, dirigentes de organizaciones obreras cuestionaron la reforma laboral y defendieron el manejo de las cuotas sindicales, a lo que Víctor Flores expresó: “Que se me investigue de la A a la Z, tenemos 24 mil jubilados, que me digan qué me robo, jamás he tomado un solo peso”.

El dirigente sindical y vicepresidente del Congreso del Trabajo anunció que elaborarán un pliego petitorio sobre este tema, mismo que presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador y ante los diputados y senadores.