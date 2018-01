Gerardo Sánchez va por Guanajuato

El senador Gerardo Sánchez García será precandidato de unidad del PRI para disputar y ganar la gubernatura de Guanajuato, luego del consenso que se logró tras una reunión que encabezaron el presidente y la secretaria general del partido, Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu, respectivamente.

En el acuerdo estuvieron Enrique Martini y Castillo, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Guanajuato; y Santiago García López y Luz María Ramírez Cabrera, presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del PRI.

En la reunión, que se efectuó en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también participaron Gerardo Zavala Procell y los diputados Yulma Rocha, Azul Etcheverry Aranda y David Mercado Ruiz.

Tanto los aspirantes al cargo como los dirigentes de los sectores y organizaciones del partido respaldaron la precandidatura de Gerardo Sánchez en un clima de unidad e inclusión.

Gerardo Sánchez García se ha desempeñado como Senador de la República y ha sido dos veces Diputado Federal en las Legislaturas LVII y LXI. Ha fungido como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina.

También ha sido Coordinador General del Congreso Agrario Permanente nacional, integrante de la Comisión Nacional de Procesos Internos del CEN del PRI y Presidente Municipal de Salvatierra, Guanajuato.

Gerardo Sánchez García cuenta con un Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de Maestría y Especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y Licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ochoa Reza subrayó que Gerardo Sánchez es la opción ganadora para Guanajuato, por su preparación, experiencia y vocación de servicio en favor de las familias guanajuatenses.

“Con unidad e inclusión entre la militancia y con el apoyo de la ciudadanía, Gerardo Sánchez recuperará para el PRI la gubernatura de Guanajuato”, afirmó.

AMLO PIDE A INE INVESTIGAR

EMPRESARIOS POR GUERRA SUCIA

El precandidato a la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue sobre una supuesta campaña en su contra, que realizan empresarios, para evitar que triunfe en las elecciones del próximo 1 de julio.

En un video que transmitió por redes sociales, informa a la población que presuntamente se han hecho llamadas a personas en el estado de Puebla, donde les dicen que si votan por él “se entregará el petróleo mexicano a los rusos”.

“Me gustaría que el INE hiciera algo, si se puede hacer una investigación sobre quienes son los que están contratando a estos publicistas mercenarios para llevar a cabo esta campaña”, afirmó el aspirante de Morena.

López Obrador grabó este video en Mazatlán, Sinaloa, donde el día martes realiza una gira como parte de su precampaña como aspirante a ser candidato del partido que él fundó, a la Presidencia de la República. López Obrador visitará Culiacán, capital de Sinaloa, y después viajará a Tijuana, Baja California.

También anunció que este miércoles irá a La Paz, Baja California Sur, y concluirá la gira por el norte del país en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Después irá cinco días a Puebla.

ANAYA SOLO VE DE RIVAL A AMLO

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición “Por México al Frente” aseguró que la contienda electoral por la Presidencia de la República solo tiene dos contendientes, él y Andrés Manuel López Obrador, de Morena.

“Está bastante claro que ésta va a ser una contienda finalmente de dos, en donde estaremos compitiendo la presidencia en términos reales, será el candidato de Morena, y yo como candidato del Frente, convencido por un lado que el PRI ya quedó fuera de la competencia, porque nosotros tenemos todas las condiciones de ganar”, expresó.

En entrevista, previa a un encuentro con militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en blanquiazul subrayó que está presentando un proyecto con cambio muy distinto al de político tabasqueño.

“Sus ideas son muy antiguas, ideas que no han funcionado. Vamos a convencer al pueblo de México. Vamos a ganar las elecciones de manera contundente y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que México merece”, añadió.

Sin dar fechas, mencionó que “muy pronto” alcanzará en las encuestas a López Obrador, “estoy convencido de que vamos a ganar de manera muy contundente”.

Por otra parte, señaló que Andrés Manuel López Obrador, de Morena, no conoce la Constitución, ni la ley, ni siquiera el procedimiento para nombrar fiscales General y especiales, al tiempo que criticó la propuesta de perdonar a delincuentes y corruptos.

“Demuestra un desconocimiento brutal ese candidato, de la Constitución y de la ley, porque si no se ha enterado ya no le corresponde al Presidente de la República iniciar el procedimiento proponiendo ternas, porque es una facultad del Senado de la República emitir una convocatoria y hacer una lista de 10 candidatas y candidatos a ese cargo”.

Sostuvo que López Obrador, primero, “no va ser presidente; segundo, ni siquiera conoce el procedimiento para nombrar al Fiscal General y los fiscales especiales”.

Indicó además que “antes de pensar en los nombres, antes de definir los nombramientos, lo que se requiere es una reforma integral al Artículo 102 de la Constitución para garantizar de quien ocupe la procuraduría general y las fiscalías especiales sea gente capaz, competente.

“Pero sobre todo gente autónoma e independiente que haga su trabajo sin distingo partidista, nosotros estamos en contra de esta pésima idea de perdonar a los corruptos y a los delincuentes”, subrayó.

Lo anterior lo señaló ante simpatizantes y militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Sinaloa, donde reiteró estar en contra de que se perdone a los delincuentes y quien cometa delitos que pague.

“Ya estuvo bueno de políticos en las fiscalías cuidándole las espaldas a otros políticos corruptos, eso no funciona y eso ha causado grandes daños en el país y ha generado mucha impunidad”, manifestó.

Anaya aseguró que plantea un cambio distinto, contrario a Andrés Manuel López Obrador quien tiene ideas viejas; “vamos a convencer al pueblo de México y le vamos a dar los resultados que el pueblo merece”.

POLEVNSKY LLAMA ‘CHAVORUCO’ A ANAYA

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, etiqueto al precandidato de la coalición ‘Por México el Frente’, Ricardo Anaya de “chavo ruco” toda vez que dijo, “tiene puras ideas viejas” al tiempo que advirtió que la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, continuará y vendrá con más fuerza, pero valentonada expresó, “no le harán ni cosquillas”.

Durante la conferencia de prensa con motivo de la reunión plenaria de Morena, la dirigente nacional del partido, aseguró que hay un nivel de agresión “desmedida” contra Morena y su precandidato, añadió que el tabasqueño es el único que tiene un proyecto claro de nación a diferencia del resto.

“Están en un nivel de agresión desmedida, yo he estado atendiendo unos supuestos debates que no son debates, son dos contra una y quiero decirles que, si yo fuera de otro partido estarían diciendo, es violencia de género, pero como son del PAN y del PRI entonces no dicen que es violencia de género, entonces véngannos tu reino que son dos contra uno, pero tenemos para eso y para más”, subrayó.

En este contexto, la líder de Morena señaló que hay una guerra sucia que no ha parado desde 2006, dijo que López Obrador solo se burla de ellos ante lo absurdo de los planteamientos como es el apoyo del gobierno ruso.

‘CUAU’ AMENAZA CON GOLEAR A LOS QUE LO DAÑARON

Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca y virtual candidato de la coalición Morena-PES-PT al gobierno de Morelos, aseguró estar listo para hacer frente al reto, aunque afirmó: “se vienen cosas, como digo yo, más cabronas, más fuertes, me enfrento a unos monstruos”.

No obstante, refrendó que, de llegar a la gubernatura, “el que la tenga que pagar, la pagará”.

En conferencia de prensa, luego de ser destapado por Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo 28 durante su gira por Chiapas, el exfutbolista se observó tranquilo.

“Me enfrentaré a unos monstruos. Como les he dicho, a esos personajes (Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso) les quité el sistema porque yo no entro en el juego de ellos. Yo no me vendo con nadie ni con nada. Ya lo he dicho muchas veces”, sostuvo.