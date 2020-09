Fustigan a la 4T por no cuidar ni vender correctamente bienes del crimen

Luis Mendoza Acevedo, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), fustigó a la Cuarta Transformación por no cuidar ni vender correctamente los bienes del crimen.

“Todo le sale mal a la Cuarta Transformación.

“No juntan las firmas para enjuiciar a los ex presidentes; no logran cubrir la venta universal de cachitos para la fallida rifa del avión presidencial y ahora no pueden cuidar ni vender correctamente los bienes del crimen”, aseveró Mendoza Acevedo al declararse por la desaparición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)

Y que no se pasen por alto las denuncias hechas por Jaime Cárdenas antes de renunciar a la titularidad del organismo público descentralizado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va más allá de un simple trámite burocrático.

“Habla del fracaso de este organismo para lograr su objetivo de ayudar a poblaciones pobres; por el contrario, fue saqueado con descaro y desde adentro.

“Es el colmo que existan robos en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, puntualizó Mendoza Acevedo.