Fustiga Monreal a gabinete de AMLO

El coordinador de la fracción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy activo, dinámico y no descansa ni un solo momento, tiene un gabinete que “no está en el acompañamiento”.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) agregó que ve a un gabinete donde la curva de aprendizaje ha sido larga y pesada, y que le gustaría fuera más cercano.

“Siento al presidente que hace todo, conduce todo y que necesita que su gabinete lo acompañe más”, aseveró, amén de reconocer que se tienen que mejorar algunas situaciones relacionadas con los medios, con los inversionistas y empresarios.

Monreal Ávila opinó que la reconciliación es buena y que se debe hacer eficaz y efectiva, al tiempo de reiterar que López Obrador es para él, y su grupo parlamentario, el mejor presidente de la República de los últimos tiempos.

“Desde mi punto de vista, no me voy a equivocar, el gabinete debe de acompañar más al presidente; esa es mi recomendación”, consideró.

Asimismo, indicó que en el tema de la autocrítica, el grupo parlamentario de Morena, que es serio, “le dejamos la crítica a la oposición; si no, el presidente se quedaría solo, aunque sí tenemos autocrítica en corto a los funcionarios y a los secretarios”.

El senador zacatecano destacó que en términos generales ve una conducción correcta del país, sin embargo, acotó, nadie coincide con los excesos, de ahí que resaltara las acciones de austeridad que ha implementado el gobierno federal.

Consideró que no deben aplicarse ni sufrir recortes en salud, en política social, educación, ciencia y tecnología, porque son la columna vertebral del país y su desarrollo.

“Desde mi punto de vista, esos rubros deben cuidarse; no pueden reducirse las partidas presupuestales; al contrario, hay que aumentarlas porque lo que es educación, ciencia y tecnología, salud y política social, son la columna vertebral del país, del desarrollo de la nación”, sostuvo.

Finalmente, el morenista reconoció que sobre lo anterior hay preocupación de que a veces se actúa de manera ilimitada en el corte de algunas de estas prioridades, si bien aseguró que corregirán.

‘NO TIENE MUCHA CIENCIA EL GOBERNAR’: LÓPEZ OBRADOR

En el marco de la Entrega de Programas Integrales para el Bienestar en el municipio mexiquense de Ecatepec, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, casi ocho meses de iniciar su administración y a casi un año de haber ganado la elección presidencial, que gobernar no tiene mucha ciencia.

“No crean que tiene mucha ciencia el gobernar.

“Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad”, refirió el titular del Ejecutivo federal.

A decir de López Obrador, “la política tiene más que ver con el sentido común, que es el menos común, eso sí, de los sentidos.

“La política tiene que ver más con el juicio práctico; la política es transformar; es hacer historia; es un oficio noble que permite a la autoridades servir a sus semejantes, servir al prójimo; esa es la verdadera política”, puntualizó el titular del Ejecutivo federal.