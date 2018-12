Fustiga Juan Luis González Alcántara a ministro Pérez Dayán

Juan Luis González Alcántara, aspirante a ocupar una vacante en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró ver un “tinte político” en la determinación del ministro Alberto Pérez Dayán de dictar la suspensión de la Ley de Remuneraciones.

“El ministro Pérez Dayán no hizo bien porque existe una disposición expresa de que no se otorgará una suspensión; me extraña.

“En el caso en cuestión podría asomar un ‘tinte político’”, aseveró González Alcántara.

Así las cosas, el aspirante a ocupar una vacante en el pleno de la SCJN aseveró que la suspensión de Pérez Dayán había sido “mal otorgada”.

Y que corresponderá a la Corte resolver el asunto de la Ley de Remuneraciones.