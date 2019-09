‘Fui la caja china del gobierno para ocultar todos los escándalos que tenían encima’: Javier Duarte

Este miércoles, desde el Reclusorio Norte, el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte indicó que Veracruz brilló durante su administración, que no tiene riquezas y que presentará pruebas contra ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

En entrevista para noticieros Televisa, Duarte aseguró que en su momento presentará pruebas contra ex funcionarios.

“Paciencia prudencia verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia” ¿Qué quiso decir con esto?, se le cuestionó.

“En ese momento estaba queriendo advertir que era que yo sabía la verdad que estaba haciendo una entrega que era una negociación con el gobierno federal y que en su momento teniendo la conveniencia, con mucha paciencia por supuesto, iba a poder hacer apariciones y a decir la verdad de los hechos”

Al ser cuestionado sobre por qué guardó el video donde aparece en un hotel de Guatemala Duarte señaló que:

“No podía hacerlo de otra manera en ese momento estaba yo secuestrado prácticamente por las autoridades federales, sería como darme un balazo en la sien”

Señaló que no fue con la llegada de la nueva administración que comenzó a escribir en Twitter y hacerse presente con cartas y columnas sino hasta que salieron los que estaban en el poder y que lo perseguían políticamente.

“Todavía durante los primeros meses de la presente administración federal, muchos funcionarios de la pasada administración continuaron en la Procuraduría General de la República”.

“Muchos funcionarios que hoy afortunadamente no están”.

¿Por qué huyó?

“Por una sencilla razón, uno no puede competir contra el aparato de gobierno es imposible ganarle, así sea que te están acusando de haberte comido una paleta y por eso te quieren meter a la cárcel, si ese es el argumento, te van a meter a la cárcel, en este país así funciona o al menos así funcionaba”

“Fui la caja china del gobierno para ocultar todos los escándalos que tenían encima, la Casa Blanca, Ayotzinapa, todos los problemas que tenía de popularidad el presidente”

“Tenían como estrategia y la compró el presidente Peña que la única manera de lavarse la cara, de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel”.

“Yo era el gobernador priísta más sacrificable”.

“En el momento en el que yo estaba resguardado de esta persecución, mis abogados sí tenían comunicación con el gobierno federal, tan es así que después de un tiempo llegamos a una negociación para que dejaran en paz a mi familia”.

“Hubo una mesa de negociación que se formó con gobernación que estaba representada en ese entonces por el CISEN, la UIF, la consejería jurídica del presidente y un abogado que se decía el representante del gobierno federal”

Al ser cuestionado sobre las pruebas que dijo tener de algunos funcionarios de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, Duarte indicó que aún no ha dado su declaración ministerial.

“Yo no estoy pidiendo ningún criterio de oportunidad, ningún beneficio a cambio de esta información, es mi obligación hacerlo y dos; no le debo lealtad a nadie, simple y sencillamente porque es mi obligación hacerlo”

“Estoy preparando documentación y todo lo que tengo para poder integrarlo en la o las carpetas de investigación”

“Lo que te puedo decir es que por los medos me enterado que existen una o varias carpetas de investigación abiertas en contra de ex funcionarios de la administración federal y evidentemente sé los hechos que pretendo dar”

“No podía anticiparlo porque por obligación a los primeros que les tengo que ar información es a las autoridades”

Señaló que en los caso de corrupción siguió órdenes, aunque se reservó los detalles.

¿Cómo está con la administración actual?

“No los conozco, no tengo el gusto de conocerlos, no son mis perseguidores, no existe un encono”.

“Quienes me acusaron de corrupto son los que ahora están siendo señalados por actos de corrupción verdaderos, desde el presidente que tiene que usar peluca, hasta sus funcionarios hoy algunos resguardados por el fuero constitucional que le da el poder legislativos y otros que ya hasta detenidos están”.

¿Usted tiene mucho dinero?

“¡No! (ríe), no tengo dinero, esa es una de las grandes falacias y una de las grandes contradicciones”

“Yo soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público, no soy un hombre de lujos de riqueza nunca lo he sido”

“Señaló que la bodega que fue hallada con obras de arte y una libreta que se informó era de su esposa, Duarte de Ochoa indicó que fueron “sembradas, todo esto ha sido parte de la fabricación de una mente perversa de un psicópata que gobernó Veracruz durante dos años, Miguel Ángel Yunes Linares”.

“Aseguró que en ningún momento cometió algún delito como gobernador de Veracruz”.

“Solo tengo mi casa actual en Córdoba, que es donde he vivido siempre, y una casa que fue de toda la vida de mi familia, creo que tiene dentro del patrimonio familiar más de 100 años, de ahí en fuera nada”.

Dijo que las acusaciones en contra de su esposa son falsas y que “el único elemento que existe en contra de Karime en esta denuncia que se presentó fue el testimonio de un ex funcionario de gobierno”

“Es una persona que estuvo inclusive detenido y ya se encuentra libre de los cargos que se le imputaban y es un profesional, a través de tortura de amenazas contra sus hijos y su familia por parte de Yunes, lo torturaron a efecto de que declarara en contra de Karime”

“El grupo político que enfermamente me atacó a mí y a mi familia, hoy va a tener que enfrentar la realidad y es muy probable que este señor Winkler pase a ser próximamente prófugo de la justicia o detenido, yo creo que tarde o temprano estas personas que hicieron tanto mal van a sopesar sobre ellos la justicia”

Sobre su familia…

“Siguen en el Reino Unido porque tenían que estar allá porque aquí corrían peligro, cuenta mucho dinero, pero gracias a los ahorros que pude juntar durante toda mi vida que como funcionario público he tenido, tuve un pequeño patrimonio que en este momento he invertido para mantener a mi familia, viven al día su máximo lujo es ir al parque, habló diario con mis hijos”.

¿Qué va a hacer al salir de prisión?

“Ver a mis hijos, regresar a Veracruz, entiendo que la gente está lastimada porque fue una campaña terrible que ha habido en mi contra durante mucho tiempo, yo no les fallé, Veracruz durante mi administración brilló como nunca antes”.