Fuerza de Tarea México, siempre alerta para apoyar en casos de desastre

Ante la ocurrencia de un sismo, un desastre natural, meteorológico o provocado por el hombre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con la Fuerza de Tarea México las 24 horas de los 365 días del año, con componentes terrestre y aéreo, para salvar vidas y apoyar a la población.

La Fuerza se activa para dar atención de salud, alimentación, apoyos y rescate, entre otros; cuenta con tecnología de última generación y con capacitación permanente de sus elementos, quienes revelan “sentimientos encontrados”, porque preferirían no poner en práctica su adiestramiento, es decir, que no haya desastre, como el generado por sismo del 19 de septiembre.

“El agradecimiento de la gente es indescriptible, de muchas familias que perdieron todo, a mí me causó mucha emoción, sentimientos encontrados, porque hice bien mi trabajo, pero no me hubiera gustado hacer mi trabajo”, afirmó el Capitán Segundo de Caballería, José Emilio Bravo Piñón.

En entrevista con Notimex, subrayó que “estamos capacitados para eso, pero la verdad, a uno en esta situación, nunca le gustaría estar en esos pies, porque ves a las familias que perdieron familiares y material. Yo en mi caso, no me gustó que me agradecieran por hacer algo que no me hubiera gustado realizar”.

“Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor”, reveló Bravo Piñón, quien es el Comandante de la Compañía de Fusileros Paracaidistas, que integra tres secciones: una de seguridad a las personas afectadas y a las inmediaciones, la segunda de control de albergues y una tercera de remoción de escombros.

Este grupo forma parte de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre de la Sedena, y es una fuerza circunstancial, organizada para reforzar a los mandos territoriales cuando son rebasados en sus capacidades en algún desastre o afectación importante.

El Coronel de Infantería, David Astudillo Rea, señaló que el componente aéreo de este grupo de trabajo consiste en el empleo de los medios que sean necesarios, para efectos de la transportación de personal y material; o la evacuación de personas.

En tanto, explicó que el componente terrestre está integrado por personal de los diferentes servicios técnicos como son sanidad, ingenieros, comunicaciones o transmisiones, intendencia, algunos grupos especiales como Policía Militar, binomios canófilos, búsqueda y rescate y maquinaria pesada.

También cuenta con una cocina comunitaria para la elaboración de alimentos, con capacidad de atender a dos mil 500 personas al día en sus tres comidas, un hospital quirúrgico móvil, una tortilladora, una planta purificadora de agua y otra de generación de energía eléctrica.

Astudillo Rea explicó que para atender una emergencia, la “base” para conformar la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre es la Fuerza de Tarea México, que tiene tres fases, que pueden ser de 507 elementos inicialmente, hasta llegar a tres mil o más.

La Fuerza de Tarea México está lista permanentemente, con material, equipo, personal y vehículos para salir en cualquier momento, como ocurrió en la Ciudad de México con el sismo del 19 de septiembre de 2017, que en 10 o 15 minutos ya estaban en los lugares de desastre.

En otros casos o entidades, cuando surge la necesidad, esa fuerza se complementa con el componente aéreo y con el resto de personal para integrar la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, orientada al apoyo a la población civil y a resguardar sus bienes, principalmente.

La misión, comentó, es moverse en cualquier momento y lo más rápido posible al área de desastre, para reducir al mínimo los daños a las personas, “o sean, el auxilio inmediato y lo más pronto posible para evitar pérdidas”.

Señaló que ya en el desarrollo de sus labores, el reconocimiento de la gente es “un elemento muy importante”, y constituye una motivación, pues “con un comentario de cualquier persona, hasta el cansancio se te olvida y le pone uno más empeño al trabajo”.

“Somos del pueblo y para el pueblo, y si podemos hacer algo por ello, ahí estaremos”, remató.