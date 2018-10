Fue un evento social: AMLO

Tras la lluvia de críticas por la difusión de algunos aspectos de la “elegante” boda de César Yáñez y Dulce Silva, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclaró que el evento se trató de un acto social y no un acto de Gobierno.

“Pues, no me casé yo, yo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos”, dijo en conferencia tras la reunión que sostuvo con el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

“No fue una acción de Gobierno, se trata de un evento social y privado, yo asistí a eso”.

El Presidente electo acusó a sus adversarios de utilizar cualquier “posible error” en su contra.

“Y desde luego que están cuestionando nuestros adversarios, porque andan buscando cualquier posible error para hacernos la crítica”, expresó.

“Se me hace que tienen derecho a hacerlo, nada más que nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir actuando con integridad, con principios, con honradez y con austeridad republicana”, enfatizó el próximo Ejecutivo Federal.

XÓCHITL GÁLVEZ PIDE CONGRUENCIA A AMLO

Xóchitl Gálvez, senadora panista cuestiono la aparición de César Yáñez y su esposa en la afamada revista española del Corazón.

Yáñez, uno de los políticos más cercanos al Presidente electo y próximo Coordinador General de Política y Gobierno, es portada en la revista que profusamente reseñó su fastuosa boda en Puebla.

“Tienes que mandar un mensaje congruente con lo que dices. Si tú dices todo esto y haces otra cosa pierdes credibilidad. Puede ser que sea su dinero, puede ser que lo hayan ganado a lo largo de la vida, pero si estás mandando un mensaje de que quieres ser un gobierno austero, no lo representa. Sí es contradictorio lo que dices y lo que haces”, expresó Gálvez.

La senadora panista, que dijo que ella misma podría ser fifí, reconoció que “la mayor queja que tienen los ciudadanos hacia la clase política es la incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

“Como delegada (recordó en entrevista) a mí me tocaron muchas invitaciones, unas con intención de que las pagara, otras, por quedar bien con la delegada, y siempre traté de no aparecer en estas revistas del corazón porque me parece que no eres tú como persona”, aseguró.

“Eres el puesto que representas y eso lo tenemos que tener claro todos los servidores públicos porque cuando viví en el Valle del Mezquital nadie me invitó a aparecer en la ‘Quién’ ni mucho menos”, dijo.

“Sí hay un tema de incongruencia. Yo a lo mejor sí soy fifí, soy empresaria y me he ganado mi lana trabajando como ingeniera, pero tampoco soy ostentosa: no vivo en una residencia de Las Lomas”, sostuvo.