Fox non grato en movilización contra López Obrador

Participantes en una movilización contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en León, Guanajuato, rechazaron la presencia de Vicente Fox Quesada, ex titular del Ejecutivo federal, a quien, incluso, exigieron abandonarla.

El ex mandatario anunció que acudiría a la concentración como cualquier ciudadano, sin matiz político alguno o preferencia por un partido político determinado.

“Hoy estoy aquí como ciudadano, no vengo con partidos ni con colores, vengo a defender el futuro de mi país, lo importante es cuidar de México”, refirió vía Twitter.

Sin embargo, al percatarse de su presencia, los participantes en la movilización contra López Obrador le pidieron abandonarla.

“Esta es una marcha apartidista, de ciudadanos inconformes; no tiene ningún color, ningún partido… no queremos figuras políticas; por favor, haga el favor de retirarse”, hizo notar una mujer, altavoz en mano, al ex titular del Ejecutivo federal, quien hizo caso omiso y defendió su derecho a manifestarse públicamente.