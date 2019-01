Fiscalía General no fabricará culpables: Bernardo Bátiz

Bernardo Bátiz Vázquez, candidato a la Fiscalía General de la República, se comprometió a que, de ser electo para el cargo, buscará siempre la verdad sin adjetivos y no utilizará al Ministerio Público para fabricar culpables ni pruebas.

Al presentarse ante los miembros de la Comisión de Justicia del Senado, en el proceso de elección para fiscal general, aseveró que devolvería al Ministerio Público la buena fe que utilizaría como principio general en el trabajo de la dependencia.

Bátiz Vázquez ofreció que trabajaría sobre tres ejes principales: autonomía, capacitación e internacionalización con respeto a la soberanía de la nación.

Explicó que durante los seis años que fue procurador general de Justicia del Distrito Federal (2000-2006), “nunca recibí una indicación ni consigna de cómo atender o resolver algún asunto”.

Mis colaboradores, dijo, tampoco recibieron ningún tipo de indicación o consigna. “No las hubiera aceptado o tolerado”, como no lo haría en caso de ser nombrado fiscal, dado que esta nueva institución tiene autonomía de gestión y personalidad y patrimonio propios.

El exprocurador capitalino indicó que se debe rescatar el principio institucional de la buena fe del Ministerio Público, es decir, que esa institución no será usada para ningún objetivo que no se funde en la verdad.

“No vamos a inventar criminales, cargar armas a los que hayan fallecido en enfrentamientos, no vamos a permitir acción alguna que no se funde en la buena fe; no mentir, no engañar, no forzar a declararse en un sentido u otro, no componer el lugar de los hechos”, adelantó.

Ofreció también colaboración entre los poderes públicos, pero en ningún caso subordinación y adelantó que habrá cooperación con instituciones internacionales, porque el crimen y, en consecuencia, las investigaciones se han internacionalizado.

No obstante, sostuvo que se debe de cuidar la soberanía nacional y retomar en toda su importancia.

El tercer fundamento que ofreció para su trabajo, en caso de ser nombrado fiscal, es el de la capacitación, pues no puede haber funcionarios públicos, por bien intencionados que sean, que no tengan actualización constante.

El derecho y la técnica se mueven, aseguró, y por eso los funcionarios de la Fiscalía tienen que estar en constante actualización, incluyendo la aplicación de las técnicas científicas para recolectar datos.

A manera de resumen, subrayó que, de llegar al cargo, su principio será “buscar la verdad sin adjetivos”, porque el derecho se trata del cruce entre los hechos del mundo real y la norma, así que se investigará cómo fueron los hechos, para saber si amerita o no la acción penal.