Firmas de candidatos independientes bajo la lupa del INE

El Instituto Electoral Nacional (INE) revisa exhaustivamente las firmas de los aspirantes independientes para asegurar que quienes lleguen a la boleta para las elecciones del 1 de julio próximo, sea con apoyo real.

El director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados Villagómez, refirió que en caso de detectar irregularidades, la ley les permitiría no sólo eliminar las firmas sino evitar que el aspirante sea registrado.

“Lo relevante es que el INE está siendo exhaustivo en esta revisión, precisamente para asegurar que quienes lleguen lo hayan hecho de manera auténtica”, refirió en entrevista para Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula.

Señaló que en la revisión de los apoyos a los aspirantes a diputados federales independientes se han encontrado algunas anomalias que están investigando.

“Lo que se trata y esa es la principal labor del INE es asegurarnos que quienes lleguen a la boleta es porque tuvieron los apoyos auténticos y genuinos suficientes”, indicó

Ballados Villagómez señaló que se ha detectado que los datos que hay en el listado nominal no coinciden con el expediente digital; “en ese caso no podemos hablar de un apoyo genuino y auténtico”.

“Más allá de que no son válidos esos apoyos que estamos revisando uno a uno en el caso de los diputados, se derivará en las consecuencias administrativas y de otra índole”, puntualizó.

CON TRIPLE BLINDAJE ANTE FRAUDES

El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un triple blindaje en todos los mecanismos que ha implantado el organismo, para evitar que alguna persona intervenga en las elecciones presidenciales en México, afirmó el consejero Marco Antonio Baños Martínez.

Señaló que tampoco se cuenta con ninguna evidencia de que algún precandidato a la Presidencia de la República reciba apoyo por parte de rusos o de cualquier otra persona.

El consejero electoral descartó la versión de que los rusos pudieran tener alguna injerencia en los mecanismos de información del INE, referente al resultado de Programa de Resultados Preliminares que fluye a través de una red informática por telefonía.

En ese sentido, dijo, el Instituto Electoral rechaza que pudiera existir esa posibilidad porque cuentan con un triple esquema de blindaje de los sistemas del instituto, al contratar la red más importante que tiene Telmex, a nivel nacional, en materia informática y de telecomunicaciones.

Además, dijo, cuentan con una empresa que monitorea los posibles ataques de hackers a los sistemas y una institución académica, el Instituto Politécnico Nacional, a cargo de científicos que estarán atentos para decidir las medidas a implementar en caso de alguna contingencia a fin de garantizar la continuidad en el flujo de información el día de las elecciones.

Sostuvo que si existiera algún tipo de apoyo para la propaganda política, para aumentar la cobertura de mensajes en las redes sociales sería ilegal, “pero no tenemos ninguna evidencia de que ninguno de los precandidatos a la presidencia estuviera recibiendo algún apoyo de esa naturaleza”.

“No hay una evidencia de que se esté recibiendo ese tipo de apoyos, se sabe que en otros países ha habido campañas de apoyo a ciertos tipos de candidatos, a través de mensajes en las redes sociales”, señaló en entrevista radiofónica “En los Tiempos de la Radio”.

Comentó que en el momento que alguien quisiera hackear los sistemas, “antes de que logre hacerlo nosotros ya tendríamos la información para poder detenerlos.

“Nosotros tenemos mecanismos preventivos orientados a impedir que existan ese tipo de ataques a los sistemas del INE, no está en nuestros esquemas que tengamos que resolver una situación de contingencia porque alguien haya intervenido, los mecanismos son preventivos para poder detectarlos con rapidez”, destacó.

Refirió que en el caso de México, los mecanismos de revisión con que cuenta el INE, por la vía de fiscalización, a través de la unidad de control que tienen indica que no hay hasta este momento evidencia de que eso pudiera estar ocurriendo con ninguno de los precandidatos presidenciales. Sin embargo, aseguró, el órgano electoral estará atento a una situación de esa naturaleza.

En cuanto a las campañas, comentó, la Unidad de Fiscalización estará muy atenta a la forma en que los candidatos hagan sus propagandas de carácter político-electoral en las redes sociales, pero también en radio y televisión, lo cual esto también está garantizado porque el INE es el único que autoriza qué propaganda circula en esos medios de información.

Respecto al diseño de los debates electorales, señaló que falta definir el formato específico que van a seguir, con las reglas generales que se tienen, que éstos no sean acartonados, que habrá dos moderadores por cada uno de los debates, quienes podrán formular preguntas que no conocen previamente los candidatos y no habrá rigidez en los tiempos.

Pero falta definir la modalidad del debate, quiénes serán los conductores, eso lo definirán más adelante, “la idea es que 30 días antes de que arranquen las campañas electorales, previstas para el 30 de marzo tengamos ya la definición de los moderadores”

Se llevarán a cabo tres debates, el primero el 20 de abril, en la Ciudad de México; el segundo el 22 de mayo en Tijuana y el tercero el 11 de junio en Mérida, Yucatán, puntualizó.