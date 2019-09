FGR cambia de basurero en el caso Ayotzinapa

A media hora de la ciudad de Iguala son buscados ahora los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Se trata de la localidad de Tepecoacuilco, donde se encuentra un tiradero a cielo abierto, al que fue movilizada maquinaria.

Además, el basurero es resguardado por el Ejército Mexicano.

De la búsqueda fueron puestos al tanto los padres de los 43 normalistas desaparecidos e integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

“Toda esa zona forma parte de la escena de Puente de Chipote, que no había sido revisada hasta ahora, pues ya ves que la verdad histórica se centró en Cocula.

“Ahora estamos en una etapa en que todo lo que llegue de información se tiene que verificar; ya se han hecho otras búsquedas en poblados cercanos de la región norte del estado, en unas minas, nos dijeron, pero no hay nada”, refirió Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sobre las diligencias en el tiradero a cielo abierto de la localidad de Tepecoacuilco.

A DECLARAR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres ex funcionarios de Guerrero acudirán a declarar, la próxima semana, por el caso Ayotzinapa.

Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador, y otros dos ex servidores públicos de la entidad, Iñaki Blanco, ex procurador, y Leonardo Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad Pública, fueron citados a declarar por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa.

La FGR detalló que las tres personas citadas manifestaron “que habrán de presentarse a declarar, en esta institución, a principios de la próxima semana”.

Asimismo, indicó que una vez que se obtengan los resultados de las declaraciones “se hará pública la parte que procesalmente pueda darse a conocer para no entorpecer el procedimiento”. Posteriormente, acotó, “se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso”.

En su oportunidad, Aguirre celebró que lo llamaran a declarar.

“Refrendaré mi compromiso de colaborar en el caso”, refirió el ex gobernador de Guerrero sobre el particular.

CEDERÁ CÁMARA DE DIPUTADOS TRIBUNA

El pleno de la Cámara de Diputados acordó que, este jueves, un representante de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, haga uso de la tribuna en ocasión del quinto aniversario de tan lamentable hechos

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalado en votación económica durante la sesión plenaria, detalla que la intervención se prevé hasta por 10 minutos, dentro de los cuales, el invitado no podrá ser interrumpido.

Además, será facultad de la presidencia de la Cámara de Diputados velar porque se respeten las disposiciones constitucionales y legales, y se atienda lo previsto en el acuerdo.

En entrevista, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, destacó la importancia de la “decisión histórica” de abrir la máxima tribuna de la nación a un representante de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

“Sin duda es una muestra que quiere dar la Cámara de Diputados de respeto, solidaridad y exigencia, de unirnos a esta exigencia de todos los padres de Ayotzinapa de que se pueda concluir de una vez por todas una investigación que dé certeza, que dé certidumbre sobre lo que pasó con estos jóvenes; mientras esto no suceda, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta”, dijo.

Sostuvo que es importante destacar el hecho “porque queremos abonar a esta exigencia a las autoridades de que se pueda concluir con una investigación que pueda esclarecer de manera confiable lo que sucedió en esa noche tan trágica”.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, recordó que el domingo pasado tuvo la oportunidad de estar en Chilpancingo y ofrecer abiertamente a los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa que pudieran venir este jueves, cuando se cumplen cinco años de esos desafortunados hechos, para que utilicen la tribuna.

Dijo que comparte la exigencia de justicia “y, además, celebramos que el Gobierno de la República esté generando las condiciones para que la fiscalía empiece ahora una investigación desde cero, sin simulaciones, y que se persiga a quienes intentaron engañar al pueblo de México con la famosa verdad histórica”.

“Entonces va a ser muy importante este jueves recibir a los padres de los 43 desaparecidos y ofrecerles la tribuna para que se dirijan al pueblo de México”, enfatizó.

A su vez, la coordinadora de la fracción del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló la importancia de que expresen sus exigencias y preocupaciones desde la tribuna, “y que, de esta forma, también el Poder Legislativo pueda comprometerse a que se conozca la verdad, comprometerse a que, finalmente, se haga justicia”.

“No hay cosa más dolorosa que perder a un hijo, y en esas condiciones me parece que es una tragedia. En ese sentido, esta oportunidad que se tiene digo que es una oportunidad también para el Legislativo para poder reforzar en todo lo que sea necesario para que ellos puedan encontrar lo que han venido reclamando desde hace cinco años y que no han encontrado, la justicia”, refirió.

MURILLO KARAM SIN LA MENOR DUDA

Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo no tener la menor duda de que un grupo de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fue incinerado en el basurero de Cocula.

“No puedo decir el número; siempre dije un grupo de estudiantes; peritajes señalan que es contundente la quema de individuos; el basurero es, prácticamente, un horno, donde no afecta el aire.

“No tengo la menor duda de que ahí quemaron un grupo de estudiantes”, puntualizó Murillo Karam.

Ello, en entrevista telefónica.

Por otra parte, el ex titular de la Procuraduría General de la República dijo no tener ningún temor de que se rehaga la investigación.

“Lo que va a pasar es que se va a confirmar lo que científicamente sí está comprobado, que ahí se quemaron cuerpos, que ahí se encontraron restos.

“Resulte lo que resulte, yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad; no tengo ningún problema”, puntualizó Murillo Karam.