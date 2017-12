Fernando Mayans renuncia al PRD, se va con AMLO

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Fernando Mayans, anunció su renuncia a ese partido para unirse a las filas para apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Morena.

Tras su partida, acusó que se va del PRD ante la simulación de un proceso interno para elegir al candidato del sol azteca a la gubernatura.

“Les anuncio que me voy del PRD, me ofrecieron agendas cómodas y seguras para quedarme, sin embargo no puedo traicionar mi esencia”, escribió en su cuenta de Twitter @Dr.Mayans.

Acusó que las cúpulas perredistas impusieron al alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, como candidato al gobierno de su estado natal.

Agregó que “Me voy y me llevo conmigo más de 25 años de lucha social, de recuerdos entrañables y de trabajo honrado y coherente”.

De todos es sabido mi amistad con Andrés Manuel, sin embargo, me uno a las filas de Morena no por esto, sino porque en este partido se me garantiza un ambiente democrático y comprometido con las verdaderas causas sociales, pilares olvidados por la cúpula del PRD”, expuso Mayans.

Mayans Canabal se dice triste de ver lo que algunos cuantos han hecho del sol azteca, “pero también estoy cierto de que seguiré la lucha al lado de guerreros en Morena que buscan un mejor México, donde prevalezca la seguridad, la transparencia, la justicia social y la democracia”, concluye el comunicado emitido este miércoles.

