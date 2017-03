Fallece alcaldesa con licencia de Cuautitlán

Después de una larga lucha contra la enfermedad del cáncer de hígado, la ex presidenta municipal, Martha Elvia Fernández Sánchez murió la noche de este domingo.

Por fuentes cercanas a su familia y del Ayuntamiento de Cuautitlán México, la información fue confirmada alrededor de las 22 horas, cabe señalar que desde el pasado 5 de febrero la ex alcaldesa, en sesión de Cabildo pidió autorización para alejarse del cargo por problemas de salud.

Hasta el momento se tiene conocimiento que el cuerpo de Martha Elvia será velado el día de mañana en Santa Bárbara, su poblado de origen, situado al norte del municipio.

En la cuenta de twitter ‏ se informaron los horarios para la misa de cuerpo presente.

El pasado 11 de febrero, la presidenta municipal, había solicitó licencia por un periodo de cien días para ausentarse del cargo, alegando problemas personales y de salud, por lo que, en Sesión Extraordinaria, el Cabildo designó por ministerio de ley a la quinta regidora, Natalia López Vázquez.

Durante un año la ex alcaldesa estuvo al frente del gobierno municipal, pero ante el deterioro de su salud pidió licencia para tratarse de esta penoca enfermedad.

La ex edil de Cuautitlán muere a los 42 años, era casada y tenía a dos hijos. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, envío un abrazo y su más sentido pésame a los familiares y amigos de la ex alcaldesa.