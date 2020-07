Extradición de Tomás Zerón tema de Estado: Sánchez Cordero

Para titular de la Segob no es del Gobierno de la República, ‘no del Poder Judicial, no de la Fiscalía, no del gobierno de Guerrero, no del municipio de Iguala’

Como un tema de Estado calificó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“Este es un tema del Estado mexicano, no del Gobierno de la República, no del Poder Judicial, no de la Fiscalía, no del gobierno de Guerrero, no del municipio de Iguala, no.”

“Es un tema de Estado, en donde el Estado mexicano tiene que dar una respuesta”, estableció Sánchez Cordero.

No obstante, la titular de la Segob precisó que a Zerón se le deberán respetar todos sus derechos constitucionales.

Y que no podía aventurarse a decir si se configuraba el delito de tortura en el interrogatorio del ex titular de la AIC a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, uno de los imputados en el caso Ayotzinapa, del cual fue difundido un video extraoficialmente.

“Todo indiciado tiene garantías constitucionales; una de esas es presunción de inocencia; la otra es garantía de audiencia, y la otra es debido proceso”.

“Nosotros no podemos decir ni siquiera con el video, sino que tienen que ser las investigaciones, una vez que se le dé la garantía de audiencia, que tenga el debido proceso y que, obviamente, esté presente la presunción de inocencia, y que decidan las autoridades, primero de la fiscalía y después del Poder Judicial, su sentencia, su resolución”, hizo notar Sánchez Cordero.